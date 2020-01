Izraelskie myśliwce pokonane przez... wodę

- Błędem było nieopróżnienie podziemnych hangarów - powiedział chcący zachować anonimowość oficer sił powietrznych serwisowi The Times of Israel. Oficer zauważył, że w innych bazach lotniczych zastosowano odpowiednie środki ostrożności i podczas burzy żaden sprzęt nie został tam uszkodzony.

Według oficjalnych informacji Sił Obronnych Izraela (IDF) osiem myśliwców F-16 uległo uszkodzeniom w czwartek, gdy hangary w bazie lotniczej Chacor, ok. 50 km na południe od Tel Awiwu, zostały zalane. Samoloty mają wrócić do eksploatacji po dokonaniu napraw, co ma potrwać do tygodnia.

Picture released by Israel's Channel 12 news shows just how bad the flooding was. Eight F-16 fighter jets were damaged, but all are expected to be repaired and return to operational duty by next week pic.twitter.com/hRx04pkgrg