Będzie prywatny akt oskarżenia przeciwko pacjentowi, który zarzuca Grodzkiemu przyjęcie łapówki

Historię Osiewalskiego jako pierwsze opisało Radio Szczecin. Mężczyzna w 1996 r. miał problemy z płucami. Po wizycie w prywatnym gabinecie miał zostać skierowany na badanie do prof. Grodzkiego, który za 200 złotych miał wydać mu zdjęcia rentgenowskie wraz z opisem.



Mężczyzna początkowo formułował swoje zarzuty anonimowo, ale w sobotę 11 stycznia, Osiewalski ujawnił swój wizerunek. Nagranie, w którym w szczegółach opisuje zdarzenie jako pierwszy opublikował portal niezależna.pl.

- Nie wypowiadam się za innych, ale ja osobiście wręczyłem doktorowi Grodzkiemu pieniądze do ręki i tego dowiodę - przekonuje na nagraniu.

O tym, że powstaje prywatny akt oskarżenia przeciwko b. pacjentowi marszałka Senatu, mecenas Dubois, pełnomocnik Tomasza Grodzkiego poinformował dziennikarkę Polsat News Agnieszkę Gozdyrę.

"Mam za sobą armię pacjentów"

- Pozwę o zniesławienie każdą osobę, która została przekupiona by oczerniać mnie ws. łapówek. Mam za sobą armie pacjentów - mówił w zeszłym tygodniu Grodzki. Marszałek Senatu wezwał ABW do pomocy przy ustalaniu kto stoi "za atakami na Senat i marszałka".

- Dzień po wyborze na marszałka Senatu pojawiło się 31 negatywnych komentarzy na mój temat i zaczęły pojawiać się haniebne oskarżenia o moje nieetyczne zachowania dot. korupcji. Zaprzeczałem temu konsekwentnie i zaprzeczam teraz. Nigdy od nikogo nie żądałem łapówek, ani ich nie przyjmowałem. Zaczęło mnie zastanawiać, że te anonimowe osoby zaczynają się mylić - ocenił.

Marszałek Senatu przedstawił również nagranie dźwiękowe, na którym jego były pacjent ze szpitala w Zdunowie, Tadeusz Staszczyk, mówił o próbie przekupienia go w zamian za oczernianie Grodzkiego. Szczegóły sprawy jako pierwsze opisało Radio Zet.



- Przyszedł do mnie do pokoju, wyjął portfel i oświadczył, że otrzymam 5 tys. złotych, jeżeli napiszę oświadczenie, że doktor Grodzki zażądał ode mnie pieniędzy i tylko po tym przyjąłby mnie do szpitala. Co jest fałszem, obłudą i draństwem. Zdenerwowałem się straszenie, aż mnie zatkało. Ponieważ byłem sam w domu nie mogłem go zatrzymać, kazałem mu natychmiast opuścić mieszkanie - mówił na nagraniu pacjent.