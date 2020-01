Zestrzelenie ukraińskiego samolotu. W sieci pojawiło się nowe nagranie

Samolot Boeing 737-800 należący do linii lotniczych Ukraine International Airlines rozbił się w środę rano, wkrótce po starcie z międzynarodowego portu lotniczego Tehran-Imam Khomeini.

Na pokładzie maszyny lecącej do Kijowa było 167 pasażerów i 9 członków załogi. Wszyscy zginęli. Wśród ofiar jest 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Iran przyznał się do zestrzelenia samolotu

Początkowo sądzono, że przyczyną katastrofy była awaria maszyny. Jednak w sobotę władze Iranu przyznały się do zestrzelenia samolotu.

"W wyniku wewnętrznego dochodzenia sił zbrojnych stwierdzono, że pociski wystrzelone z powodu ludzkiego błędu spowodowały okropną katastrofę ukraińskiego samolotu i śmierć 176 niewinnych ludzi" - napisał na Twitterze prezydent Iranu Hassan Rouhani.

The Islamic Republic of Iran deeply regrets this disastrous mistake.



My thoughts and prayers go to all the mourning families. I offer my sincerest condolences. https://t.co/4dkePxupzm — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

"Gdy samolot został błędnie uznany za wrogi cel i w okolicznościach niezamierzonego błędu ludzkiego maszyna została strącona rakietą krótkiego zasięgu" - wyjaśnił dowódca sił powietrznych Gwardii Rewolucyjnej Iranu, gen. Amir Ali Hadżizadeh. Dodał, że samolot został wzięty za pocisk i operator, mając 10 sekund na powzięcie decyzji, otworzył ogień bez możliwości potwierdzenia rozkazu.

Nagrania ataku w mediach społecznościowych

W sobotę w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z kamer monitoringu, na którym rzekomo widać moment wystrzelenia rakiety, która chwilę później trafiła w samolot pasażerski.

Wideo opublikował dziennikarz "The New York Times", Christiaan Triebert. Reporter dodał, że pocisk pochodził z irańskiego systemu obrony powietrznej, zlokalizowanego na północny wschód od miasta Parand. Zdaniem Trieberta, wyrzutnia rakiet znajduje się w pobliżu miejsca, w którym pocisk trafił w samolot. Dziennikarz podkreśla, że zgadza się również data. Inna jest jednak godzina, ale według reportera, może to wynikać z ustawień systemu monitoringu.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020

Wcześniej w internecie pojawiło się inne nagranie, które ma przedstawiać moment zestrzelenia samolotu nad Iranem.

We are analyzing this new video supposedly showing a mid-air explosion. By our initial estimation, the video shows an apartment block in western Parand (35.489414, 50.906917), facing northeast. This perspective is directed approximately towards the known trajectory of #PS752. pic.twitter.com/nDvjRIkFU4 — Bellingcat (@bellingcat) January 9, 2020

dk/luq/ polsatnews.pl, PAP