"Znowu umiem już chodzić". Tomasz Lis po miesięcznym pobycie w szpitalu

"Będę z protestującymi sercem i myślami" - zapewnił dziennikarz.

Niestety nie będę mógł wziàć udziału w „marszu tysiąca tóg". Wprawdzie po kilku tygodniach znowu umiem już chodzić, ale nie mam rtogu, a przede wszystkim zgody na wyjście ze szpitala choćby na godzinę. Ale będę z protestującymi sercem i myślami💪🇵🇱

Tomasz Lis odniósł się w ten sposób do zaplanowanego na sobotę pochodu pod hasłem "prawo do niezawisłości, prawo do Europy". "Marsz tysiąca tóg", który przejdzie ulicami Warszawy, ma być głosem sprzeciwu wobec "zamykania prawnikom ust, a także wyrażeniem szacunku dla prawa krajowego i europejskiego".

Organizatorzy podają, że będzie to marsz milczenia, którego celem jest uniknięcie marginalizacji Polski na arenie międzynarodowej i uniknięcie wyjścia naszego kraju z Unii Europejskiej.

"Tomek ma się dobrze"

11 grudnia Tomasz Lis trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. Lokalne media informowały, że stan jego zdrowia jest poważny. Doniesienia te zdementowała wówczas na Twitterze Hanna Lis, pisząc, że "Tomek ma się dobrze".

Kilka dni później dziennikarz przekazał wiadomość na temat swojego stanu zdrowia. Jej treść odczytano na gali wręczenia Nagrody "Newsweeka" im. Teresy Torańskiej.

Lis przekazał w niej, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. Podkreślił, że jest "zdeterminowany by zrobić absolutnie wszystko co trzeba, by wrócić do zdrowia, pełni sił, pełnej sprawności i do was, tak szybko jak się da".

