Niemcy: w auto osobowe uderzył bus. Z pięcioosobowej polskiej rodziny przeżył tylko ojciec

Niemiecka policja poinformowała, że wypadek - doszło do niego w niedzielę w nocy - spowodował 19-letni kierowca Volkswagena Transportera, który z nieznanych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Mężczyzna uderzył czołowo w Renault Koleosa, którym z urlopu w Polsce wracała pięcioosobowa rodzina - spędzali święta w jednej z miejscowości w gminie Krajenka, skąd pochodzili. Od kilku lat mieszkali w Niemczech.

Dramatische Szenen auf der B2 bei Wernsbach. Ein Transporter kracht in das Auto einer fünfköpfigen Familie. Die Mutter stirbt noch am Unfallort, zwei der drei Kinder später im Krankenhaus. Ein Mädchen und der Vater schweben noch in Lebensgefahr. pic.twitter.com/QYELQJpiCn