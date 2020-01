Rosyjski i amerykański okręt na kolizyjnym kursie. "Zbliżał się agresywnie" [WIDEO]

Do incydentu doszło w czwartek, jednak amerykańska marynarka wojenna poinformowała o tym dopiero w piątek.

"W czwartek, 9 stycznia, podczas rutynowych operacji na północy Morza Arabskiego do okrętu USS Farragut agresywnie zbliżył się statek rosyjskiej marynarki wojennej" - czytamy.

ZOBACZ: "Byłem ciężko ranny. Mogłem włożyć rękę do brzucha". Weteran wojenny opowiada o misjach

Amerykanie wysłali w kierunku Rosjan pięć sygnałów dźwiękowych alarmujących o niebezpieczeństwie kolizji i poprosili załogę drugiego okrętu o "zmianę kursu zgodnie z prawem międzynarodowym".

Amerykańska marynarka opublikowała w sieci dwa nagrania, na których zarejestrowano przebieg incydentu.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

Farragut sounded five short blasts, the international maritime signal for danger of a collision, and requested the Russian ship alter course in accordance with international rules of the road. pic.twitter.com/OGCeAGKOy3