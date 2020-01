"Martwi mnie, dlaczego państwa zaproszone na konferencję, nie popierają podejścia prezydenta Dudy"

- Trochę mnie martwi, dlaczego wszystkie państwa zaproszone na tę konferencję, nie popierają podejścia prezydenta Dudy. Wiem, czuję dlaczego. To jest bardzo cyniczne. Łatwo zrzucić na Polskę całą winę. Prawie wszystkie te państwa współpracowały z Niemcami - powiedział były ambasador Izraela w Polsce Szewach Weiss.

- Na takiej światowej konferencji poświęconej ofiarom holokaustu główny cel, a może jedyny cel jest oddanie hołdu, pamięci o tej okropnej tragedii, w której zginęło wielu ludzi - dodał.

Pytany, czy decyzję polskiego prezydenta Dudy zrozumie przeciętny Izraelczyk odparł: "nie wiem, czy w tej sprawie jest przeciętny Izraelczyk".

- Część najważniejszej prasy w Izraelu dochodzi do tej sprawy z głębokim porozumieniem do decyzji prezydenta Dudy - dodał. Dodał, że to nowość, że "antypolska propaganda, która dochodzi ze strony Rosji nie bardzo się udała w Izraelu.



pgo/ Polsat News