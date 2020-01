Dzieci rzucały śnieżkami, trafiły w auto. Kierowca postrzelił je z pistoletu. "Wszędzie była krew"

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Wezwani do strzelaniny funkcjonariusze policji najpierw natrafili na leżącą przy drodze ranną 12-letnią dziewczynkę. Kilka minut później odnaleźli postrzelonego 13-latka.

"Modliłem się za nią"

- Wszędzie była krew. Modliłem się za nią - powiedział jeden z sąsiadów, który pojawił się na miejscu odnalezienia dziewczynki.

Po udzieleniu pierwszej pomocy, mundurowi wezwali karetkę pogotowia. Rannych odwieziono do szpitala. Ich życie nie jest zagrożone.

Dzięki zeznaniom złożonym przez dzieci, policja rozpoczęła poszukiwania kierowcy. Wiadomo, że poruszał się białą toyotą.

On Saturday, January 4, 2020, at approximately 7:50 p.m., the Milwaukee Police Department responded to a shooting on the 6100 Block of West Birch St. Upon arrival officers found a 12 year old Milwaukee female suffering from a non-life threatening gunshot wound.