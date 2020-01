Wrocław. Zaatakował policjanta siekierą. Padły strzały

Policjanci musieli użyć broni i postrzelili agresywnego mężczyznę, który zaatakował jednego z funkcjonariuszy siekierą. Policjant nie odniósł poważniejszych obrażeń, natomiast napastnik trafił do szpitala - podała policja.

Nadkom. Kamil Rynkiewicz z biura prasowego dolnośląskiej policji poinformował, że w środę po godz. 11 policjanci z oddziału prewencji dolnośląskiej komendy udali się na interwencję do jednej z kamienic na Starym Mieście we Wrocławiu.

ZOBACZ: Agresywni nastolatkowie z maczetami wtargnęli do kina. Walczyli na oczach przerażonych widzów

Ostrze trafiło w kamizelką kuloodporną

- Zgłoszenie dotyczyło agresywnego mężczyzny, który uszkodził drzwi sąsiada siekierą i chodzi po klatce schodowej trzymając to niebezpieczne narzędzie. W trakcie interwencji zaatakował on jednego z policjantów. Na szczęście ostrze siekiery trafiło w kamizelkę kuloodporną, którą miał na sobie policjant. Podejmujący na miejscu interwencję pozostali dwaj funkcjonariusze użyli broni służbowej wobec napastnika, skutecznie obezwładniając go - powiedział Rynkiewicz.

Dodał, że na miejscu podejrzanemu napastnikowi udzielona została pomoc medyczna, a następnie został on przewieziony do szpitala.

- Na szczęście policjant, który otrzymał cios niebezpiecznym narzędziem, nie odniósł poważniejszych obrażeń - wyjaśnił rzecznik.

- W chwili obecnej wyjaśniane są okoliczności związane z zachowaniem agresywnego mężczyzny i motywami jego działania. Na miejscu jest prokurator oraz policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza, która zabezpiecza materiały dowodowe w tej sprawie - podsumował policjant.

WIDEO - Kierowca nie zatrzymał się przed przejściem. Pieszą wyrzuciło w powietrze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP