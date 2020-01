Waloryzacja emerytur i rent 2020. Podwyżka w świadczeniach od marca

Za projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych opowiedziało się 28 członków komisji, nikt nie był przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

ZOBACZ: 13. emerytura 2020. Sejm pracuje nad coroczną wypłatą "trzynastki" i renty

Komisja nie przyjęła żadnej z poprawek zgłaszanych przez przewodniczącą komisji Magdalenę Biejat (Lewica).

Pierwsza z poprawek przewidywała, że najniższa renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosiłaby 1600 zł, a dla osób częściowo niezdolnych do pracy – 1200 zł, a najniższa emerytura i renta rodzinna wynosiłyby 1600 zł. Biejat wskazywała, że szacunkowy koszt tej poprawki to 3,5 mld zł i mógłby być sfinansowany "z podatków wynikających z podniesienia płac".

Wzrost o 3,24 proc.

Druga poprawka zgłoszona przez przewodniczącą komisji przewidywała, że kwota waloryzacji wynosiłaby nie mniej niż 100 zł (50 zł w przypadku emerytury częściowej i 75 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy). Biejat poinformowała, że szacunkowy koszt tej poprawki to ok. 500 mln zł.

- Proponujemy przesunięcie tych środków z funduszu przeznaczonego na Instytut Pamięci Narodowej – wskazała.

Biejat zapowiedziała zgłoszenie obu poprawek jako wniosków mniejszości.

Projekt rządowy przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy).

Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Wzrost rent z tytułu niezdolności do pracy

Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne do 1200 zł (wzrost z 1100 zł), a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone procentowym wskaźnikiem waloryzacji.

Rząd zaproponował autopoprawkę do projektu, która przewiduje podwyższenie progu uprawniającego do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych do 1700 zł. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające było przyznawane w kwocie 400 zł.

Minister Marlena Maląg w środę powiedziała, że osoby, które już otrzymują świadczenie dla niesamodzielnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków – świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie.

WIDEO - "Pozwólmy irańskiej propagandzie karmić swoich obywateli". Gen. Polko o rzekomo zabitych Amerykanach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP