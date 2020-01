13. emerytura 2020. Sejm pracuje nad coroczną wypłatą "trzynastki" i renty

W Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy dotyczącego corocznej wypłaty tzw. trzynastej emerytury i renty.

Premier podczas swojego przemówienia podkreślił, że rząd wypełnia zobowiązanie, które padło m.in. podczas ostatniej kampanii wyborczej.

ZOBACZ: Posłowie z najwyższymi emeryturami. Zobacz, ile dostaje Kaczyński

- To zobowiązanie do zapewnienia wielowymiarowo pojmowanego bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej. To jest bardzo dobra wiadomość, bo jest to wyraz solidarności międzypokoleniowej i solidarności, która sprawia, że los blisko 10 mln emerytów i rencistów będzie lepszy, będzie poprawiony - powiedział.

"Propozycja bez precedensu"

Jak dodał, ustawa ws. trzynastych emerytur "jest propozycją bez precedensu, ponieważ dotyczy ona nie tylko całego państwa polskiego (...), ale dotyczy osób nam szczególnie bliskich - naszych rodziców, babć, dziadków".

- Dlatego będę prosił Wysoką Izbę o przychylenie się do wniosku Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy i przyjęcie tej ustawy o 13. emeryturze - powiedział.

- Przez wszystkie lata III Rzeczypospolitej niestety emeryci w większości żyli za mizerne emerytury. Mówię "w większości", ponieważ w przypadku funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, funkcjonariuszy komunistycznych rządów niestety te emerytury były czasami 6 tys. zł i większe. My to zmieniamy. Przywracamy prawdziwy, właściwy porządek rzeczy, przywracamy elementarną sprawiedliwość - powiedział premier.

WIDEO - Zapłacili za mieszkania i zostali z niczym. Dramat rodzin z Gdańska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/ PAP