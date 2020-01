Oświadczenie Donalda Trumpa ws. ataku Iranu na bazy amerykańskich żołnierzy

Donald Trump po raz pierwszy zabrał głos ws. ostrzału amerykańskich baz przez Iran. Jak podkreślił, "naród amerykański powinien być wdzięczny i szczęśliwy, bo Amerykanie (w nich) nie ucierpieli".

- Nie odnotowaliśmy ofiar. Wszyscy nasi żołnierze są bezpieczni i zminimalizowaliśmy uszczerbek na bazie amerykańskiej - dodał.

Jak podkreślił, "to dobre dla wszystkich stron i dla całego świata". - Żaden Amerykanin ani Irakijczyk nie ucierpiał - mówił. Trump powiedział, że stało się tak dzięki "odpowiednim środkom ostrożności" i "systemu wczesnego ostrzegania".

Wcześniej do amerykański prezydent ataku odniósł się na Twitterze, pisząc: "Wszystko jest w porządku! Pociski wystrzelono z Iranu na dwie bazy wojskowe w Iraku. Trwa obecnie szacowanie ofiar i strat. Na razie jest dobrze!". Dodał, że Stany Zjednoczone mają "zdecydowanie najsilniejszą i najlepiej wyposażoną armię na całym świecie".

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.