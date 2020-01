Oskarżenia pod adresem Tomasza Grodzkiego. Bartłomiej Sienkiewicz mówi o zamachu stanu

- Mamy do czynienia z jakimś bezprzykładnym atakiem na jedną z czołowych osób w państwie - powiedział w "Polityce na Ostro" Bartłomiej Sienkiewicz (KO), który komentował oskarżenia pod adresem marszałka Senatu. Tomasz Grodzki przedstawił we wtorek nagranie, na którym jego były pacjent ze szpitala w Zdunowie, Tadeusz Staszczyk, mówi o próbie przekupienia go w zamian za oczernianie chirurga.

Tomasz Grodzki wezwał we wtorek ABW do pomocy ws. propozycji łapówki za fałszywe oczernienie go.

- Pozwę o zniesławienie każdą osobę, która została przekupiona by oczerniać mnie ws. łapówek. Mam za sobą armię pacjentów - mówił marszałek Senatu. Zdaniem jego pełnomocnika, ataki są związane z jedną opcją polityczną.

"Ta historia musi być zbadana do dna"

- Istotą tego jest to, że ktoś miał dane pozyskane z wykazu pacjentów i poszedł do kogoś, do dawnego pacjenta, proponując mu łapówkę za fałszywe oskarżenie marszałka Senatu - zauważył Sienkiewicz w rozmowie z Agnieszką Gozdyrą.

Poseł PO podkreślił, że "samo dotarcie do niego już nosi znamiona podejrzenia przestępstwa". - Sama propozycja jest przestępstwem i do tego cel tej propozycji jest tak naprawdę rodzajem zamachu. Ta historia musi być zbadana do dna - mówił.

- Jeśli to było wszystko celowe i było to celowe przestępstwo w imię partii rządzącej, żeby skompromitować przywódcę Senatu, izby która nie podlega partii rządzącej, to jest coś o znamionach zamachu stanu - powiedział Sienkiewicz.

"Istnieje wyraźny trop, że w imieniu rządzących ktoś zaproponował łapówkę"

Według niego, "przestępstwo, które prowadzi do tego, żeby usunąć demokratycznie wybranego marszałka Senatu, odzyskać Senat dla partii rządzącej, to jest rodzaj zamachu stanu". - Jeśli za tym wszystkim idą czyny kryminalne, to państwo powinno być w absolutnym alarmie i wyjaśniać to do dna - zauważył.

Prowadząca program zapytała, kto stoi za tym zamachem stanu.

- Rządzący - odpowiedział Sienkiewicz. Dodał, że "mówi cały czas o domniemaniach".

- Ale istnieje wyraźny trop, że w imieniu rządzących ktoś zaproponował łapówkę po to, żeby skompromitować na fałszywych oskarżeniach marszałka Senatu. Jeśli tam brały udział jakiekolwiek osoby związane z administracją państwową, z PiS-em, to znaczy, że mamy formę zamachu stanu - powiedział Sienkiewicz.

