Ruszyły Orszaki Trzech Króli. W Warszawie dołączył prezydent Andrzej Duda

Tradycyjnie uczestnicy stołecznego orszaku spotkali się na placu Zamkowym. Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz zainaugurował w południe pochód orszaku modlitwą Anioł Pański, następnie odczytano fragment Ewangelii o wędrówce Trzech Mędrców za Gwiazdą do Betlejem.

Uroczystość poprzedził wymarsz Orszaku Rodziny prowadzonego przez Świętą Rodzinę z osiołkiem, w towarzystwie aniołów i w eskorcie Rzymian. W Orszaku Rodzinnym idą rodziny z małymi dziećmi.

W Warszawie dołączyła para prezydencka

Pochód udał się ulicą Krakowskie Przedmieście do Pałacu Prezydenckiego, gdzie dołączył do niego prezydent Andrzej Duda razem z małżonką. Po przyłączeniu się do tłumu podjęli wspólne śpiewanie kolęd. W dalszej części uroczystości prezydent zabierze głos.

Uczestnicy ubrani w symbolicznie kolorowe peleryny podążają za trzema królami. Na przedzie znalazł się król afrykański - Melchior, który będzie jechał na symbolicznym "wielbłądzie". Za nim azjatycki Baltazar na wielkiej łodzi z głową smoka. Jako trzeci - europejski król Kacper, który jedzie na platformie przekształconej w warownię rzymską.

- Patrzyłem w lewo, patrzyłem w prawo, i nie było widać końca pochodu - mówił z Krakowskiego Przedmieścia Mateusz Białkowski, reporter Polsat News. Jak oszacował, w pochodzie może brać udział nawet kilkadziesiąt tysięcy uczestników.

W Poznaniu z lokalnym akcentem

Również w południe wyruszył orszak poznański.

- W tym momencie biskup Szymon Stułkowski prowadzi modlitwę, która rozpoczyna uroczyście Orszak Trzech Króli. Pochód wyruszy za chwilę z placu Wolności - relacjonował o 12 reporter Polsat News Marcin Wojciechowski.

W stolicy Wielkopolski orszak odbywa się po raz dziesiąty. Punkt kulminacyjny, zgodnie z planem, będzie miał miejsce o godz. 13 na Starym Rynku - tam uczestnicy zobaczą dom Heroda, wioskę Heroda, a także stajenkę, do której podążają trzej królowie, by złożyć dary.

W tym roku poznaniaków czeka niespodzianka. Złożone zostaną cztery dary - a jeden z nich przez świętego Marcina, postać bardzo mocno kojarzoną z Poznaniem.

O 13.45 odbędzie się też uroczysta Msza święta, której będzie przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki.

Pozdrowienia od papieża

Zwracając się do wiernych zebranych na placu Świętego Piotra w Watykanie na modlitwie Anioł Pański papież powiedział, że specjalne pozdrowienie kieruje do tych, którzy przybyli do Watykanu w orszaku z podrzymskiego miasteczka Allumiere i kilku okolicznych gmin.

Następnie Franciszek dodał, że pozdrowienie to "rozszerza na Orszaki Trzech Króli w wielu miastach i miejscowościach w Polsce".

Zwrócił uwagę, że w różnych krajach, w tym w Hiszpanii i w Niemczech oraz w państwach Ameryki Łacińskiej kultywowane są tradycje ludowe związane z uroczystością Objawienia Pańskiego. - Zwyczaje te należy zachować w ich autentycznym znaczeniu chrześcijańskim - zaznaczył papież.

Pochody odbywają się w całej Polsce

Organizatorem orszaku jest Fundacja Orszak Trzech Króli. Inicjatywa zorganizowania ulicznych jasełek powstała w 2009 r. w szkole "Żagle" prowadzonej przez Stowarzyszenie "Sternik".

Imprezie towarzyszą liczne koncerty, jarmark orszakowy, żywa szopka ze zwierzętami i zbiórka pieniędzy pod hasłem "Podaruj dzieciom wakacje", z której dochód zostanie przeznaczony na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin.

