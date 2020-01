Włochy: wypadek z udziałem niemieckich turystów. Nie żyje sześć osób

Jedenaście osób przewieziono do szpitala w Południowym Tyrolu i Innsbrucku. Jedna z kobiet została następnie przetransportowana do szpitala w Austrii.

Grupa osób, w którą wjechało rozpędzone auto, czekała na bus. Wcześniej ludzie ci przebywali w klubie. Na miejsce wypadku wysłano 160 członków włoskich służb ratowniczych.

Do tej pory policja nie ujawniła jeszcze tożsamości ofiar. Nie wszystkie poszkodowane osoby znały się nawzajem. Dodatkowo, kilka osób nie miało przy sobie dokumentów.

Six German tourists killed by driver in Italian ski resort https://t.co/g5yuyKh2A0