Lawina runęła na stok narciarski we Włoszech. Nie żyją kobieta i dwoje dzieci

Na miejscu zginęła kobieta i siedmioletnia dziewczynka. W szpitalu w Trydencie zmarło drugie poszkodowane dziecko, przewiezione tam śmigłowcem w bardzo ciężkim stanie.

Dwie osoby są ranne - są to ojciec jednego z dzieci, które zginęły, oraz jego 11-letni syn.

Ostrzeżenie przed lawinami w Polsce

Ratownicy TOPR ogłosili w Tatrach trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują o nie wychodzenie w wyższe partie gór, na szlaki powyżej schronisk.

Na Kasprowym Wierchu leży już 135 cm śniegu, a temperatura na szczycie spadła do -12 st. C. Dodatkowo w górach wieje silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 80 km na godzinę.

Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. Możliwe jest także samoistne schodzenie dużych lawin.

Śnieżnie w Beskidach

Przybyło śniegu w Beskidach, na Babiej Górze spadło go 18 cm, na Pilsku 20 cm, a na Klimczoku 10 cm. Szlaki są przysypane. Widoczność jest ograniczona do 100 m. W sobotę rano było kilka stopni mrozu. Na Babiej Górze i Pilsku mogą zejść lawiny – podali goprowcy.