Gala Mistrzów Sportu. Gdzie oglądać?

Kandydatów do pierwszego miejsca jest co najmniej kilku i każdy z ekspertów, dziennikarzy oraz kibiców ma swojego faworyta. W minionym 2019 roku nie brakowało m.in. spektakularnych wyczynów strzeleckich Roberta Lewandowskiego w barwach reprezentacji Polski oraz Bayernu Monachium, świetnego debiutu w siatkarskiej ekipie Biało-Czerwonych Wilfredo Leona oraz złotego medalu w żużlowych zmaganiach o indywidualne mistrzostwo świata Bartosza Zmarzlika. To właśnie o tej trójce mówi się, że będzie rozdawać karty w sobotni wieczór.

Dowiemy się także kto zostanie najlepszym trenerem roku oraz najlepszą drużyną. Wręczona będzie nagroda dla Superczempiona za całokształt kariery i dla instytucji wspierających sport oraz zawodnika wyróżniającego się w działalności charytatywnej.

Radwańska, Gortat, Lewandowski



Tegoroczna Gala będzie wyjątkowa także ze względu na obecność sportowców, którzy we wcześniejszych latach nie mogli się pojawić. Dla Marcina Gortata czy Agnieszki Radwańskiej początek stycznia bywał właściwie pełnią sezonu, a dla Roberta Lewandowskiego samym początkiem przygotowań klubowych do drugiej rundy rozgrywek w Bundeslidze.



Teraz cała trójka - zaliczająca się do najbardziej rozpoznawalnych w świecie polskich sportowców - będzie mogła usiąść przy jednym stoliku.

"Trzy znaczące postacie"



Gala i Bal Mistrzów Sportu mają jedną bardzo ważną i niepowtarzalną cechę. To właśnie to wydarzenie co roku łączy współczesność polskiego sportu z tym, co było w nim niezwykłe w minionych latach. Nie tylko tych niedawnych, których wspomnienie jest wciąż jeszcze bardzo żywe, lecz także bardzo już odległych.

- I bardzo chcemy, żeby sportowcy, którzy je tworzyli, nie zniknęli ze zbiorowej pamięci kibiców, dlatego w tym roku będziemy mocno przypominać o trzech znaczących postaciach. Będzie łączenie z legendarnym trójskoczkiem Józefem Schmitdem, wspomnienie wspaniałego himalaisty Jerzego Kukuczki oraz specjalny czas poświęcony Ryszardowi Szurkowskiemu, bo w jego przypadku włączyliśmy się w zbiórkę pieniędzy tak potrzebnych mu w dochodzeniu do zdrowia po wypadku - powiedział dyrektor ds. sportu telewizji Polsat, Marian Kmita.



20 kandydatów w 85. Plebiscycie Przeglądu Sportowego do tytułu Najlepszego Sportowca 2019 Roku:



1. Sztafeta 4x400 m kobiet (Iga Baumgart-Witan, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, Małgorzata Hołub-Kowalik, Justyna Święty-Ersetic) (lekkoatletyka)

2. Paweł Fajdek (lekkoatletyka)

3. Joanna Fiodorow (lekkoatletyka)

4. Tomasz Kaczor (kajakarstwo)

5. Czwórka podwójna kobiet (Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Sajdak, Katarzyna Zillmann) (wioślarstwo)

6. Dawid Kubacki (narciarstwo klasyczne)

7. Wilfredo Leon (siatkówka)

8. Marcin Lewandowski (lekkoatletyka)

9. Robert Lewandowski (piłka nożna)

10. Piotr Lisek (lekkoatletyka)

11. Natalia Maliszewska (short track)

12. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

13. Mateusz Ponitka (koszykówka)

14. Jakub Przygoński (rajdy terenowe)

15. Mateusz Rudyk (kolarstwo torowe)

16. Malwina Smarzek-Godek (siatkówka)

17. Kamil Stoch (narciarstwo klasyczne)

18. Marta Walczykiewicz (kajakarstwo)

19. Czwórka bez sternika mężczyzn (Mateusz Wilangowski, Mikołaj Burda, Marcin Brzeziński, Michał Szpakowski) (wioślarstwo)

20. Bartosz Zmarzlik (żużel)



Gala Mistrzów Sportu od godz. 19:00 na Polsatsport.pl, w Polsacie Sport i od godz. 20:00 w Polsacie.

kn/prz/ Polsat Sport/Przegląd Sportowy