Ryszard Szurkowski sprzedaje samochód. Zbiera pieniądze na rehabilitację

Legendarny kolarz jest sparaliżowany w wyniku wypadku podczas wyścigu weteranów w Kolonii, do którego doszło 10 czerwca 2018 r.

"To było kilka kilometrów przed metą. Szeroka ulica i niesamowite tempo. Około 40 km/h. Zbliżaliśmy się do wysepki. Większość kolarzy jechała prawą stroną, ale dwóch przede mną chciało prawdopodobnie ominąć wysepkę z lewej. Sczepili się kierownicami i w ułamku sekundy leżeli obydwaj. Kraksa. Niby nic specjalnego, ale nie miałem szans. Fiknąłem nad kierownicą uderzając twarzą w asfalt. Najpierw wpadło na mnie dwóch kolarzy, a potem kilkunastu, a może i kilkudziesięciu. Słyszałem szczęk rowerów, krzyk i sygnał karetki" - opowiadał Szurkowski, którego w listopadzie na łamach "Rzeczpospolitej" cytował komentator Eurosportu Krzysztof Wyrzykowski.

Były mistrz świata miał uszkodzony rdzeń kręgowy, czterokończynowe porażenie, uszkodzoną czaszkę, połamaną w kilku miejscach szczękę, zdeformowany nos oraz zmiażdżoną wargę.

"Cena do negocjacji, pieniądze idą na rehabilitację"

Szurkowski obecnie przebywa w prywatnej klinice neurologicznej. Jego stan zdrowia ciągle się polepsza - legendarny kolarz jest w stanie lekko ruszać nogami, kilka dni temu udało mu się samodzielnie wybrać numer na telefonie komórkowym i wykonać połączenie. Rehabilitacja jednak wiąże się z dużymi kosztami.

W maju rodzinę Szurkowskich spotkała kolejna tragedia - okazało się, że trzecia i obecna żona kolarza Iwona Arkuszewska-Szurkowska zmaga się z nowotworem. "Z powodu trudnej sytuacji zdrowotnej" małżeństwo zdecydowało się na sprzedaż samochodu.

"Pierwszym właścicielem był Rafał Majka, a potem Pan Ryszard. Samochód zarejestrowany jest na firmę, wiec dla tych którzy chcą samochód kupić na firmę jest to dobra sprawa. Cena do negocjacji, aczkolwiek pieniążki ze sprzedaży samochodu idą na rehabilitację męża" - napisano w ogłoszeniu na Facebooku na stronie "Sklep rowerowy »Ryszarda Szurkowskiego«".

Najlepszy kolarz-amator na świecie

Szurkowski urodził się 12 stycznia 1946 roku w Świebodowie na Dolnym Śląsku. Pierwszy sukces odniósł wiosną 1968 roku, gdy jako nieznany nikomu zawodnik zwyciężył w mistrzostwach Polski w przełajach. Kilka miesięcy później był drugi w mistrzostwach górskich i czwarty w szosowych, a w następnym sezonie został powołany do kadry narodowej i zadebiutował w największej wówczas imprezie na świecie dla amatorów - Wyścigu Pokoju, zajmując drugie miejsce.



W kronikach polskiego kolarstwa szczególne miejsce zajmuje Wyścig Pokoju z 1970 roku, stojący pod znakiem niespotykanej wcześniej dominacji jednego zespołu. Peletonem rządzili podopieczni trenera Henryka Łasaka, którzy wygrywali jak chcieli. Triumfowali drużynowo z ogromną przewagą, a indywidualnie najlepszym okazał się Szurkowski.



Wygrywał Wyścig Pokoju jeszcze w 1971, 1973 i 1975 roku, odnosząc w sumie 13 zwycięstw etapowych. Powszechnie uważano go za najlepszego kolarza-amatora na świecie, tęczową koszulkę indywidualnie zdobył raz - w 1973 roku w Barcelonie. Rok później w Montrealu musiał zadowolić się drugim miejscem, bo wyprzedził go Janusz Kowalski. Razem z kolegami wywalczył w wyścigu drużynowym na 100 km dwa złote medale mistrzostw świata (1973, 1975) oraz dwa srebrne na igrzyskach w Monachium (1972) i w Montrealu (1976).

Tuż za Szewińską



Interesowały się nim najlepsze grupy zawodowe, m.in. belgijska Molteni, w której występował słynny Eddy Merckx, ale w tamtych czasach kolarze z bloku państw socjalistycznych nie mieli możliwości przejść na zawodowstwo.



Po zakończeniu kariery Szurkowski z sukcesami prowadził kadrę narodową (1984-1988). W 1985 roku jego podopieczny Lech Piasecki wygrał Wyścig Pokoju i został mistrzem świata, a trzy lata później na igrzyskach olimpijskich w Seulu Polacy sięgnęli po srebro w wyścigu drużynowym.



Szurkowski był twórcą pierwszej w Polsce kolarskiej grupy zawodowej Exbud (1988-89), dyrektorem polskiej części Wyścigu Pokoju, a także prezesem Polskiego Związku Kolarskiego (2010-2011). Ostatnio prowadził sklep rowerowy na warszawskiej Woli.



W plebiscycie na najlepszego sportowca Polski XX wieku zajął drugie miejsce, za Ireną Szewińską. Ma najwyższe odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

WIDEO - Motocyklista zginął w wypadku koło Gniezna. Siła uderzenia odrzuciła kask na 100 metrów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ml/ polsatnews.pl, Gazeta Krakowska, PAP