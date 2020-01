Zatrzymali auto z cofniętym licznikiem, kierowcy grozi więzienie. Policja korzysta z nowego prawa

Od 1 stycznia policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych autach, a dane z drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W czwartek krakowski patrol grupy SPEED zatrzymał w Myślenicach kierowcę Peugeota Partnera za przekroczenie prędkości. Przy okazji mundurowi skorzystali z nowego prawa i sprawdzili licznik samochodu. Był cofnięty o 46 tys. km. Sprawa trafi do sądu.

Od 25 maja 2019 r., zgodnie z nowelizacją kodeksu karnego, cofanie liczników w samochodach czy motocyklach to przestępstwo zagrożone karą nawet do lat 5 więzienia. Natomiast od 1 stycznia 2020 r., dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, policjanci spisują stan licznika w kontrolowanych pojazdach, a odczytane wskazania drogomierza są przesyłane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

ZOBACZ: Kupił samochód od OSP i włączył syreny. Policji tłumaczył, że spieszy się do domu [WIDEO]

Patrol grupy SPEED zatrzymał w czwartek na Zakopiance (w okolicach Myślenic) samochód marki Peugeot Partner, którego kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 28 km/h.

Licznik wskazywał 152456 km, a przed rokiem... 198900 km



Mężczyzna za to wykroczenie został ukarany mandatem karym. Policjanci korzystając z nowych uprawnień sprawdzili także aktualny stan drogomierza w aucie - wynosił 152456 km. Po czym zweryfikowali te dane w systemie informatycznym (Centralna Ewidencja Pojazdów). Okazało się, że stan jego licznika podczas ostatniego badania technicznego wynosił w roku 2018... 198900 km.



Kierowca nie potrafił wyjaśnić dlaczego obecni stan licznika jest niższy niż w 2018 roku. Tłumaczył, że to auto firmowe.

ZOBACZ: Sądowi wystarczyło, że wyprzedził tirem "na trzeciego". W więzieniu może spędzić ponad dwa lata



Ze względu na brak aktualnych badań technicznych (powinny być wykonane w listopadzie 2019 roku) zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. Natomiast wobec podejrzenia popełnienia przestępstwa z § 1 art. 306a Kodeksu Karnego - "Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1) - sprawa została przekazana do Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, która będzie wyjaśniać, jak doszło do zmiany wskazań drogomierza i kto jest za to odpowiedzialny.

WIDEO - Pasy bezpieczeństwa wycięto nożem, a skrzynia ładunkowa ociekała olejem [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ml/ polsatnews.pl