Wyrzucanie śmieci tylko w określonych godzinach i sprawdzi je pracownik w wiacie. "Jak u Barei"

Do portalu "Lublin 112" zgłosił się czytelnik, który opowiedział o pomyśle Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" z Białej Podlaskiej. Administracja poinformowała mieszkańców tydzień przed Nowym Rokiem o zmianach dotyczących segregacji śmieci.

Władze zadecydowały o tym, że wrzucanie odpadów do wyznaczonych kontenerów będzie przebiegać w wyznaczonych godzinach pod okiem pracownika, którego zadaniem będzie dopilnowanie, by segregacja odbywała się według wyznaczonych przepisów.

Mieszkaniec o »dniach otwartych« do wiat śmietnikowych

Mieszkaniec, który poinformował o niecodziennym pomyśle administracji osiedla, będzie mógł pozbyć się odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 do 7:30 oraz od 17:00 do 18:00. W soboty śmieci będzie mógł wrzucić jedynie między godz. 17:00 a 18:00. Wyrzucanie śmieci w niedziele jest całkowicie zakazane.

- Można to określić tylko jednym słowem - absurd - ocenił mieszkaniec wspomnianego osiedla.

- Co będzie w przypadku, jeżeli ktoś chodzi do pracy w określonych godzinach odbioru śmieci? Co zaś w przypadku, jeżeli spóźnimy się lub zaśpimy na »dni otwarte« do wiat śmietnikowych? - dopytywał mężczyzna.

Administracja nie poinformowała o dokładnym terminie, od kiedy rewolucyjne przepisy mają wejść w życie.

Bez rygoru i z wirtualną pomocą

Do zdecydowanie mniej rygorystycznych środków uciekają się duże miasta. W Warszawie z problemem nieodpowiedniego segregowania chcą sobie poradzić za pomocą specjalnych naklejek. Pojemniki, na których znajdą się oznaczenia, będą sygnalizować, że odpady nie zostały odpowiednio posegregowane.

W Gdańsku władze zachęcają do skorzystania z aplikacji, która podpowie, do jakiego pojemnika wyrzucać odpady, z którymi mamy problem.

Od Nowego Roku w wielu miastach ceny za wywóz śmieci znacznie wzrosły. Do wąskiego grona miast, które nie wprowadziły takich podwyżek należy m.in. Wrocław oraz Kraków.

