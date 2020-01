Nietrzeźwi próbowali rozwiercić niewybuch. Nagle eksplodował

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że niewybuch mężczyźni znaleźli niedaleko posesji przy ul. Leśnej w Gajewie.

Nietrzeźwi

Pocisk zanieśli do warsztatu i ok. godz. 21:30 w czwartek próbowali go rozwiercić. Wtedy doszło do eksplozji. Pomoc wezwało dwóch innych mężczyzn, którzy przyglądali się kolegom.

Wiadomo, że wszyscy byli nietrzeźwi.

Przeszli operacje

40- i 44-latek trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami.

- Jeden z poszkodowanych miał urazy brzucha, klatki piersiowej i krocza, a drugi obrażenia ręki - powiedział Tomasz Przymorski ze szpitala w Giżycku. Mężczyźni trafili na oddziały chirurgi ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej. - W godzinach wieczornych zostały przeprowadzone operacje obu pacjentów. W tej chwili ich stan jest stabilny - dodał.

