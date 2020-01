Tomczyk: ceny prądu rosną m.in. dlatego, że spółki dotują PFN

- Spółki Skarbu Państwa, które odpowiadają w Polsce za ceny prądu, dotują Polską Fundację Narodową. I to państwa rząd powołał tę fundację, i za to odpowiadacie - to nie jest tak, że można zmyć z siebie odpowiedzialność - mówił Cezary Tomczyk z PO w programie "Wydarzenia i Opinie". - Używanie tego typu argumentów jest bałamutne - odpowiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.