Śmiszek kandydatem Lewicy na prezydenta? Tajemniczy wpis posła

"Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień taki cały nowy rok!" - napisał na Twitterze poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Do wpisu dołączył hasztag #Śmiszek2020. W sieci zawrzało i pojawiły się spekulacje, że poseł może być kandydatem Lewicy w wyborach prezydenckich, które odbędą się w tym roku.

Pierwszy wpis sugerujący zaangażowanie Śmiszka w kampanię w wyborach prezydenckich pojawił się w mediach społecznościowych posła już 30 grudnia. Wówczas podsumowując rok napisał: "Pierwsza niespodzianka już za kilka dni. To będzie coś, co z pewnością pochłonie mnie całkowicie przez najbliższe miesiące. Przynajmniej do maja. Ale teraz cicho sza..."

To właśnie na maj 2020 roku zaplanowane są wybory prezydenckie.

W kolejnym wpisie, razem z życzeniami noworocznymi, pojawił się hasztag #Śmiszek2020. Być może to sugestia, że poseł nie tylko będzie brał udział w kampanii prezydenckiej, ale sam będzie kandydatem w tych wyborach.

#Śmiszek2020



Życzę wszystkim dzisiaj dużo uśmiechu, bo jaki pierwszy dzień taki cały nowy rok!



✌🏼🇵🇱 pic.twitter.com/zO2GSvTjgy — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) January 1, 2020

Taki sam hasztag z komentarzem "Doczekaliśmy się!" umieścił europoseł Robert Biedroń, prywatnie partner Krzysztofa Śmiszka.

Hastagiem #Śmiszek2020 posłużył się również szef klubu parlamentarnego Lewicy Krzysztof Gawkowski. "No i jest News!" - skomentował.

pgo/polsatnews.pl