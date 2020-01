Prof. Kuźniar: Putin jest osobowością prostacką

Gość Agnieszki Gozdyry stwierdził, że kiedy pierwszy raz usłyszał o słowach Putina to pomyślał, że był on "lekko wzięty".

- To znaczy nie do końca trzeźwy. Ale pomyślałem: "Nie. To jego poprzednik lubił wypić, ale nigdy tak nieelegancko się nie wypowiadał" - dodał Kuźniar.

Kuźniar: Putin "grubiański, obcesowy"

- Putin Oczywiście jest osobowością taką - trzeba powiedzieć - prostacką. On jest grubiański, obcesowy. Ale na tym poziomie nie można publicznie w ten sposób się wyrażać - dodał prof. Kuźniar.

Pytany o to, jakby zareagował na słowa rosyjskiego prezydenta odparł: "Gdybym ja miał reagować, to bym go odesłał do jakiejś szkoły elementarnej".

Dodał, że przez ambasadę można by było wysłać Putinowi podręczniki np. niemieckie, francuskie czy amerykańskie odnoszące się do początków II wojny światowej. - Żeby się poduczył - dodał prof. Kuźniar.

- To, że on wie, że łże, to my nie mamy wątpliwości. To jest stara rosyjska gra - powiedział dyplomata i nauczyciel akademicki.

Obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz

Były doradca prezydenta Komorowskiego zauważył, że słowa Putina trzeba czytać we właściwym kontekście, przypomniał, że 27 stycznia odbędą się obchody rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, na które prezydent Rosji nie został zaproszony.

- Niewątpliwie ten uraz, że Rosja na poziomie szefa rządu, czy państwa nie została zaproszona, podczas gdy inni szefowie państw zostali zaproszeni (...), to niewątpliwie musiało go dotknąć. Uważam, że z naszej strony to był błąd - dodał Kuźniar.

pgo/hlk/ Polsat News