Kupiły kebaby, w środku znalazły tabletki. Sprawę bada policja

Trzy dwudziestokilkuletnie kobiety zgłosiły na policję. Twierdziły, że w kebabach, które kupiły, znalazły tabletki. Mundurowi aresztowali dwóch pracowników lokalu w wieku 30 i 42 lat. Do zdarzenia doszło w Bognor Regis (Wielka Brytania).

Trzy przyjaciółki w niedzielę ok. godz. 2 w nocy poszły kupić coś do jedzenia. Ich wybór padł na lokal, gdzie wzięły na wynos kebaby.

Tabletki w mięsie

"Kiedy wróciłyśmy do domu moja przyjaciółka jedząc kebaba znalazła w nim niebieską kapsułkę. Na szczęście jadła widelcem i dzięki temu ją zauważyła" - napisała w mediach społecznościowych jedna z kobiet.

W środku kapsułki były cztery tabletki. Kobiety poinformowały o znalezisku policję. Mundurowi przeszukali lokal, w którym kobiety kupiły kebaby.

ZOBACZ: Niemcy rozważają podatek od mięsa. Ma to pomóc w ochronie klimatu

Nieznane motywy

Rzecznik policji w Sussex poinformował, że mężczyzn aresztowano pod zarzutem podania trucizny, która mogła spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu, a nawet narazić na śmierć.

Dodał, że śledztwo jest na wczesnym etapie i nieznane są dokładne okoliczności zdarzenia, ani motywy działania podejrzewanych. Poinformował jednocześnie, że nic nie wskazuje na to, by w innych lokalach mogło dojść do podobnych incydentów.

WIDEO - Duda: stałe bazy armii Stanów Zjednoczonych w Polsce nie pogorszą bezpieczeństwa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/msl/ theguardian.com, dailymail.co.uk