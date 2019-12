Ślisko na drogach w Tatrach i na Podhalu. Na Bałtyku sztorm

W Tatrach i na Podhalu najpierw może popadać mokry śnieg, a mokra nawierzchnia zamarznąć - ostrzega IMGW. Temperatura minimalna spadnie do -4 st. C, a przy gruncie do -5 st. C.

Ostrzeżenie ma najniższy - pierwszy stopień w trzystopniowej skali. Prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnych zjawisk określono na 90 proc.

Z kolei w województwie pomorskim może silnie powiać, a poziom wód na wschodnim wybrzeżu Bałtyku się podniesie.

Możliwy jest też sztorm na Bałtyku. Północno-zachodni wiatr może osiągnąć 7 stopni w skali Beauforta.

