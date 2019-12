"Kafka i Orwell w jednym". Sencow opowiedział o torturach w kolonii karnej

- Tu już od progu dają ci do zrozumienia, że znalazłeś się w czyśćcu, gdzie nie masz żadnych praw, nie ma komu i po co się żalić. Nowych więźniów, przywiezionych do kolonii, bije się tylko za to, że istnieją, to tak zwana "prijomka" (przyjęcie na stan), obowiązkowy proceder, praktycznie rytuał - przekazał gazecie Sencow.



Kolonia karna nazywana "Białym Niedźwiedziem", o której opowiedział reżyser, mieści się na kole podbiegunowym, w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym.

Podcięcie żył jako ucieczka od koszmaru



Nowo przybyłym tłumaczone są zasady funkcjonowania w kolonii: o wszystko trzeba pytać naczelników - nawet o to, czy można obok nich przejść - tłumaczył reżyser. Należy szybko podjąć decyzję - czy będziesz współpracować z administracją, czy nie - dodał.



Podczas "kwarantanny" więźniowie są zmuszani do odśpiewywania hymnu Federacji Rosyjskiej czy nauki regulaminu.



W kolonii dochodzi do pobić, upokorzeń, wykorzystywania elektrowstrząsów, więźniowie są przetrzymywani nago lub w mokrych kombinezonach. - A to nie jest najstraszniejsze, więzień może być zawinięty w materac i zostawiony tak na podłodze na dobę - dodał.

Więźniów także "zamyka się w pozycji embrionalnej w żelaznej klatce podobnej do sejfu, gdzie praktycznie nie ma czym oddychać i trzeba moczyć się pod siebie, bo w tych atrakcjach nie przewidziano przerw na toaletę czy obiad" - cytuje słowa Sencowa "Nowaja Gazieta". Reżyser powiedział, że więźniom grozi się także gwałtem.



Według niego, aby uciec od tych okrucieństw, "odpocząć od koszmaru", więźniowie mogą tylko "podciąć sobie żyły i trafić do więziennego szpitala".

"Atmosfera bezprawia, przemocy i strachu"



- Kraj, będący dwa kroki od przekształcenia się w państwo totalitarne, nie może mieć innych więzień. Można zetrzeć Łabytnangi z powierzchni ziemi, ale ten wrzód wyjdzie w innym miejscu, bo państwo jest chore w środku - podkreślił.



Zdaniem Sencowa "każda instytucja penitencjarna w Rosji jest tworzona jedynie po to, by łamać i niszczyć, łamać ludzkie ciała i losy".



- Atmosfera bezprawia, braku zaufania, przemocy, strachu w jednym obozie, ogrodzonym strefą zakazaną, jako model małego totalitarnego państwa. Kafka i Orwell w jednym. Funkcjonować w nim, pozostając człowiekiem, jest bardzo trudno. (Model) robi wszystko, by przekształcić cię w posłusznego niewolnika, zombie (...) - kontynuował.

Sencow, reżyser pochodzący z zaanektowanego w 2014 roku przez Rosję Krymu, został skazany przez rosyjski sąd w sierpniu 2015 roku na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser zaprzeczał oskarżeniom i twierdził, że działania przeciwko niemu mają charakter polityczny.

Proces Sencowa był krytykowany przez państwa zachodnie i międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka. Sencow został zwolniony z rosyjskiej kolonii karnej w ramach wymiany jeńców we wrześniu.

