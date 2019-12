"Energia, frekwencja, bezpieczeństwo". Obejrzyj noworoczne orędzie prezydenta

Prezydent powiedział, że pierwszym słowem, którym można podsumować 2019 rok jest "energia".

Wzrost gospodarczy i zielona energia

- Ambicja i zapał Polaków wciąż budzą podziw. Tempo wzrostu gospodarczego stawia nas w czołówce państw europejskich. Kiedy rozmawiamy, słyszę często o wyższym poziomie życia polskich rodzin, o przełamaniu kolejnych barier niemożności, o nowoczesnych rozwiązaniach i inwestycjach, także w zieloną energię, czystą wodę i czyste powietrze – mówił.

WIDEO: noworoczne orędzie prezydenta Andrzeja Dudy

Rekordowa Frekwencja

Prezydent Duda przypomniał o rekordowych frekwencjach podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu. Określił to jako "prawdziwy sukces polskiej demokracji".

- Wszyscy możemy go sobie pogratulować – powiedział.

Bezpieczeństwo militarne

Kolejnym słowem, którym prezydent podsumował rok jest "bezpieczeństwo".

- Mam wielką satysfakcję, że uczestniczyłem w negocjacjach, których efektem jest pogłębiona współpraca między członkami NATO oraz zwiększona obecność sił amerykańskich w Polsce – powiedział.

ZOBACZ: Czym jest szpica NATO? Polska przejmuje nad nią dowództwo

Dodał, że trwają zakupy najnowocześniejszego uzbrojenia dla wojska oraz ćwiczenia z sojusznikami. - Granice naszego kraju są dobrze strzeżone – zapewnił.

13. emerytura i 500 plus na pierwsze dziecko

Prezydent zwrócił uwagę, że bezpieczeństwo energetyczne "wzmocniły tegoroczne decyzje zapewniające nam stabilne dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej".

- Bezpieczeństwo socjalne zwiększyło się dzięki wprowadzeniu takich świadczeń jak 13. emerytura, czy 500 plus już na pierwsze dziecko – dodał.

Rok polskich zwycięstw

- Co nas czeka od pierwszego stycznia? Ufam, że będzie to rok polskich zwycięstw, że tym słowem, które będziemy odmieniać najczęściej w roku 2020 będzie słowo "sukces" - mówił

- W 100-lecie wygranej Bitwy Warszawskiej z 1920 roku przypomnimy zmagania, które przesądziły o wyniku wojny polsko-bolszewickiej, a także o losach świata sto lat temu – dodał.

Sportowe emocje

Prezydent zwrócił uwagę, że w roku 2020 czekają nas dwie duże imprezy sportowe Euro 2020 i Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

ZOBACZ: Polscy siatkarze zagrają na igrzyskach olimpijskich w Tokio!

- Liczymy na zwycięstwa polskiej reprezentacji podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz na medale polskich sportowców w czasie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Będziemy kibicować biało-czerwonym – zapewnił.

Współpraca i rywalizacja

- Relacje międzynarodowe to współpraca, ale też i rywalizacja. Jestem pewien, że niepodległa Polska w zjednoczonej Europie, Polska sprawnie rządzona także w roku 2020, będzie umacniała swoją silną pozycję – powiedział prezydent Duda.

Złożył również życzenia rodakom w Polsce i zagranicą.

- Życzę, aby nowy rok przyniósł państwu wiele osobistych zwycięstw i sukcesów, aby spełniły się państwa pragnienia i oczekiwania, aby powiodły się wszelkie plany. Przyjmijcie państwo życzenia zdrowia rodzinnego szczęścia i dostatku. Niech wzajemna życzliwość i uprzejmość pomagają nam iść przez życie ze spokojem i pogoda ducha – powiedział.

