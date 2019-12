Scena gotowa, gwiazdy w znakomitej formie. Już za niecałą dobę "Sylwestrowa Moc Przebojów"

Trwają ostatnie przygotowania do "Sylwestrowej Mocy Przebojów". Na Stadionie Śląskim zakończono już budowę gigantycznej sceny, a reporterzy Polsat News towarzyszyli gwiazdom jutrzejszego wieczoru podczas prób. - Gorąco zapraszamy, będzie się działo! - zachęcał Michał Wiśniewski z zespołu Ich Troje.

Budowa estrady mierzącej 120 metrów długości i 30 metrów wysokości trwała kilka tygodni. Już na początku grudnia zaczęto zwozić elementy konstrukcyjne ważącej blisko 400 ton sceny, słupów oświetleniowych i nagłośnienia.

- Można powiedzieć, że po kilku tygodniach prac wszystko jest gotowe. Stadion Śląski, największa sylwestrowa dyskoteka w całej Polsce, a może i Europie, jest gotowa - relacjonował spod estrady Krzysztof Bąk, reporter Polsat News.

ZOBACZ: Barbara Kurdej-Szatan i sylwestrowy pokaz mody

Szacuje się, że w zabawie Polsatu może wziąć udział powyżej 40 tysięcy osób. - Gotowi są muzycy, gotowi są tancerze, 500 strojów dla tancerzy również przygotowano w garderobie - dodał reporter.

"Będzie gorąco!"

Bartosz Cebeńko, który obserwował dzisiaj próby gwiazd "Sylwestrowej Mocy Przebojów", podkreślał, że wszyscy wykonawcy są w znakomitej formie.

- Jeżeli chcą się państwo o tym przekonać, to trzeba przyjechać na Stadion Śląski albo włączyć telewizję Polsat punktualnie o 20 - relacjonował spod estrady.

ZOBACZ: Maciej Maleńczuk: Zagram ostatni raz na Sylwestrze...

Towarzyszył mu także Michał Wiśniewski, który wraz z zespołem Ich Troje wystąpi jutro na scenie Polsatu.

- Z całym szacunkiem, ale to jest najlepiej brzmiący stadion w Polsce i tak też będzie jutro wieczorem. Gorąco zapraszam, bo tego nie można przegapić! - mówił pełen entuzjazmu Wiśniewski.

WIDEO: Zobacz relację reporterów Polsat News spod estrady

Na scenie plejada polskich i światowych gwiazd

Wejście na "Sylwestrową Moc Przebojów" jest bezpłatne, a na antenie Telewizji Polsat będzie można oglądać ją na żywo 31 grudnia od godz. 20.

Na scenie pojawi się niekwestionowany król europejskich parkietów DJ Bobo i jego "Chihuahua", a także najbardziej znany obecnie czeski muzyk na świecie - Mikolas Josef w utworze "Acapella". Taneczne szaleństwo zapewnią także LayZee Fka Mr. President i "Coco Jamboo", La Bouche z "Be My Lover", a także Captain Jack w przeboju "Captain Jack".

ZOBACZ: Sylwestrowa Moc Przebojów 2019: Po prostu Daj To Głośniej!

Na Stadionie Śląskim Sławomir zaśpiewa kultową już "Miłość w Zakopanem". Z kolei Maciej Maleńczuk pożegna mijający rok utworem "Ostatnia nocka".



Ozdobą sylwestrowej nocy stanie się Cleo, która zaprezentuje swoje najważniejsze hity: "Za krokiem krok", "Łowcy gwiazd" i "My Słowianie". Będzie się działo za sprawą grupy Piersi, gdy parkiet zadrży w rytm ich przeboju "Bałkanica". Wspomnienia z wielu imprez powrócą, gdy Ich Troje przypomni "A Wszystko To... (Bo Ciebie Kocham)". Na sylwestrowej scenie zobaczymy i usłyszymy zespół Feel, Enej oraz Future Folk z emanującym zawsze promiennym uśmiechem wokalistą Staszkiem Karpielem-Bułecką.



Każdy z artystów wykona też przeboje spoza swojego repertuaru. O dobry nastrój i taneczne hity zadbają także muzycy disco polo. Ślązacy Long&Junior, MiG, After Party, Defis oraz Miły Pan.

Dodatkowe kursy tramwajów i autobusów na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zapewni w noc sylwestrową tamtejszy Zarząd Transportu Metropolitalnego. Ma to być ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcieliby bezproblemowo dostać się na Stadion Śląski.

bia/msl/ Polsat News