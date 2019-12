Mosbacher do Putina: drogi prezydencie, Polska była ofiarą II wojny światowej

Drogi prezydencie Putin - Hitler i Stalin zmówili się, by rozpocząć II wojnę światową. To jest fakt. Polska była ofiarą tego okropnego konfliktu - stwierdziła w poniedziałek Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce. Odniosła się w ten sposób do ostatnich komentarzy prezydenta Rosji nt. naszego kraju.