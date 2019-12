Słynny motocyklista Marc Marquez został żywym manekinem na wystawie sklepowej [WIDEO]

Humorystyczną akcję zorganizował team Marqueza - Repsol Honda, który opublikował wideo z tego wydarzenia w sobotę. Na wystawie sklepowej zorganizowanej dla uczczenia 50. rocznicy zaangażowania firmy Repsol w sport wystawiono stroje motocyklistów z różnych etapów tego okresu.

Jeden z manekinów miał dodatkowo założony kask. Po pewnym czasie zaczął on machać w stylu robota do przechodniów i zachęcać ich do podejścia. Gdy ci byli już blisko, to straszył ich, opierając nagle dłonie o szybę. Utytułowany zawodnik dał też próbkę umiejętności tanecznych, co wiele osób nagrywało za pomocą telefonów komórkowych.

Buziak... przez szybę

Niektórzy rozpoznali Marqueza jeszcze zanim ściągnął kask, a gdy to zrobił, wzbudził powszechną radość. Słynny Hiszpan pozował też do zdjęć, a jedna z najmłodszych fanek dostała przez szybę buziaka w policzek.

Obchodzony 28 grudnia w Hiszpanii Dzień Niewiniątek (Dia de los Santos Inocentes, Dzień Świętych Młodzianków) stanowi okazję do żartów i kawałów i jest odpowiednikiem obchodzonego w Polsce i w wielu innych krajach prima aprilis.