Polacy ruszają na poświąteczne wyprzedaże. Galerie pękają w szwach

Po świętach Polacy szturmem ruszyli na sklepy i galerie handlowe. Polują tam przede wszystkim na wyprzedaże. A na czym najbardziej im zależy? Sprawdził to reporter Polsat News, Dawid Styś.

Klienci szukają głównie przecenionych produktów, ale tylko pod warunkiem, że ceny rzeczywiście są promocyjne. Problemem natomiast mogą być kolejki w sklepach - im później, tym więcej ludzi.

Szczyt przypada na godzinę 16-17, kiedy większość osób kończy pracę.

Co kupujemy?

Jeżeli chodzi o konkretne artykuły, to podczas wyprzedaży kupujemy przede wszystkim odzież i obuwie - taką odpowiedź wskazała blisko połowa Polaków. Co trzeci Polak zamierza kupić na promocji sprzęt RTV. 22 proc. badanych poluje na sprzęt AGD, a co dziesiąty Polak szuka laptopów i komputerów oraz artykułów wyposażenia domu.

Czy to faktycznie promocja?

Reporter Polsat News Dawid Styś zapytał klientów jednej z warszawskich galerii o ich podejście do poświątecznych zakupów.

- Czy jest większy wybór, to nie. Ale są jakieś wyprzedaże - powiedział jeden z klientów. - Komfort kupowania jest większy, bo jest mniej ludzi - dodała towarzysząca mu kobieta. - Miałam już dawno taki zamiar, żeby kupić sobie porządne okulary przeciwsłoneczne i właśnie wyczekałam taki moment, żeby było taniej.

- Jest bardzo dużo fajnych przecen - skwitował krótko inny kupujący.

- Jeżeli coś mi jest potrzebne, to wtedy kupuję. Moim zdaniem te przeceny to jest ściema. Ubrania, które kupowałam przed Świętami, teraz są w promocji za tę samą cenę - dodała kolejna rozmówczyni.

- Jak się patrzy na te ceny, to nawet po promocji są niezadowalające - powiedziała następna.

Z czym do kasy?

- Ten zakupowy boom właściwie wypadł na piątek, czyli zaraz po świętach ruszyliśmy do sklepów i wczoraj kolejki naprawdę były ogromne - relacjonował Dawid Styś. Dodał, że podobnych można się spodziewać w sobotę i niedzielę - najbliższa niedziela będzie handlowa.

Płacąc za poświąteczne zakupy, Polacy korzystają głównie z oszczędności - 20 proc. z nas wydaje pieniądze, które odkładało na realizację poświątecznych postanowień zakupowych. 10 proc. badanych na te zakupy przeznacza bony świąteczne.

8 proc. Polaków za zakupowe szaleństwo zapłaci kartą kredytową.

