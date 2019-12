Zakupy świąteczne 2019. Ile Polacy wydadzą w tym roku na prezenty?

Jak wskazali autorzy opublikowanego we wtorek badania, połowa polskich respondentów deklaruje, że po prezenty uda się do sklepów stacjonarnych. Wydatki w sklepach stacjonarnych stanowią wciąż większość świątecznego budżetu Polaków (68 proc.), przy czym wzrosły one o 6,1 proc. w porównaniu do zeszłego roku.



"E-commerce rośnie w Polsce wolniej niż w pozostałych badanych krajach. W Polsce jest to 2,7 proc. w porównaniu do 4,8 proc. w Europie. Kanał online, który stanowi 32 proc. wszystkich świątecznych wydatków w ośmiu badanych krajach urósł o 5 pp. w porównaniu do ubiegłego roku" - wyliczyła cytowana w komunikacie Patrycja Venulet z Deloitte.

Polska rodzina na tegoroczne Boże Narodzenie, jak wyliczono, wyda średnio 1521 zł, z czego 32 proc., czyli 489 zł trafi do sprzedawców online.

Zakupy tradycyjne czy elektroniczne?



Według badania Polacy chętnie szukają inspiracji prezentowych w internecie (49 proc.). Jedna trzecia klientów obdaruje bliskich upominkami kupionymi w sklepach internetowych, które mają przynajmniej jeden oddział stacjonarny, a 28 proc. skorzysta z platform e-commerce. Szczególnie dotyczy to elektroniki.



W pozostałych badanych krajach odsetek ten wynosi odpowiednio 40 i 51 proc. W przypadku polskich konsumentów, jak zaznaczono, wskaźniki te wyraźnie rosną w przypadku elektroniki, szczególnie tzw. inteligentnej odzieży. W sklepach internetowych zamierza ją kupić 45 proc. respondentów, a na platformach e-commerce - 37 proc. Podobnie sytuacja wygląda z grami komputerowymi.



Do zakupów online najbardziej przekonuje nas dostawa do domu (62 proc.), szeroki asortyment (58 proc.) oraz to, że nie mamy poczucia straty czasu (58 proc.). Ważna jest także możliwość łatwego porównania ceny (57 proc.). Z kolei za największą zaletę zakupów tradycyjnych uważamy możliwość natychmiastowego odebrania kupionego produktu (77 proc.), politykę wymiany i zwrotów (76 proc.), ochronę danych osobowych (75 proc.) oraz możliwość uzyskania fachowej porady od sprzedawcy (74 proc.).

Nie kupujemy żywności przez internet



Zdaniem ekspertów Deloitte wyniki tegorocznego badania pokazują, że na internetowym rynku wciąż dużo do zrobienia mają sprzedawcy żywności. "Tylko 15 proc. ankietowanych deklaruje, że kupi żywność za pośrednictwem internetu, a 72 proc. preferuje sklepy stacjonarne" - czytamy. W tradycyjny sposób wolimy też kupować kosmetyki i perfumy oraz produkty zdrowotne. Aby nabyć produkty z tej kategorii, 62 proc. Polaków uda się do sklepów stacjonarnych. Z kolei kupowanych na prezenty książek będziemy szukać głównie w tradycyjnych punktach sprzedaży (45 proc.) oraz online, ale w sklepach, które mają oddziały stacjonarne (38 proc.).



W sklepach stacjonarnych za zakupy bożonarodzeniowe zamierzamy płacić kartą płatniczą (66 proc.) oraz gotówką (53 proc.). "Karty użyje 70 proc. osób powyżej 55. roku życia. Z kolei w sklepach internetowych najczęściej również wybierzemy kartę oraz cyfrowe portfele (po 40 proc.). Te ostatnie są szczególnie popularne wśród osób w wieku 35-54 lat" - napisano.



W międzynarodowym badaniu "Zakupy świąteczne 2019" wzięli udział respondenci z ośmiu europejskich krajów, w tym także z Polski.

dk/ PAP