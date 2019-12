Wzięła udział w loterii świątecznej. Dostała prezent od Billa Gatesa

Szczęśliwą internautką okazała się być 33-letnia Shelby ze stanu Michigan. 17 grudnia dostała powiadomienie, że jej paczka została nadana w stanie Waszyngton i będzie dostępna do odbioru następnego dnia.

"Powiedziałem mężowi: może to od Billa Gatesa" - napisała Shelby w serwisie Reddit.

Następnego dnia rano dostała powiadomienie, że jej paczka waży ponad 38 kilogramów. "Powiedziałam w pracy, że może rzeczywiście dostałam prezent od jakiegoś celebryty" - relacjonowała kobieta.

Tego samego dnia Shelby pojawiła się w biurze firmy kurierskiej. "Dałam urzędnikowi numer mojej przesyłki, a on zaczął krzyczeć: o mój Boże! Jesteś paczką Billa Gatesa! Czekaliśmy na ciebie cały dzień" - napisała.

Rzecznik serwisu Reddit potwierdził, że Bill Gates wysłał paczkę do jednego z internautów. Miliarder uczestniczy w wymianie prezentów od 2013 roku.

Raise your hand if matching with Bill Gates for #RedditGifts Secret Santa is a life goal. 🙋‍♀️Just when she needed it most, one lucky giftee (u/szor) struck Secret Santa gold & was blessed with the Christmas of a lifetime. Well done, @BillGates. https://t.co/pZelK3ao9v pic.twitter.com/RY4DrKHU6g