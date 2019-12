Ujawniono ściśle tajne dokumenty CIA dotyczące m.in. Polski

Zbiór upublicznionych w grudniu dokumentów zawiera - jak pisze portal CIA - "szeroką próbkę" z dziennego raportu amerykańskiej agencji wywiadowczej z okresu od lutego 1989 roku do marca 1990 roku.



"Krótkoterminowe analizy"

Ujawnione notatki stanowią znaczną część "krótkoterminowych analiz CIA dotyczących wydarzeń mających miejsce w Europie Środkowej i Wschodniej" przed 30 laty. W czasie tym "wybuchła powszechna opozycja wobec złych sowieckich rządów", która "szybko przekroczyła wszystko to, na co komunistyczne reżimy były przygotowane" - uznała agencja.

Notatki dotyczące Polski zatytułowane są m.in.: "Porozumienie Okrągłego Stołu podpisane", "Konsekwencje wyborów", "Komuniści i Solidarność na kursie kolizyjnym", "Ogłoszony zostanie niekomunistyczny rząd" czy "Partia komunistyczna próbuje się uratować".

W notatce o porozumieniach Okrągłego Stołu czytamy: "Wałęsa wierzy, że wprowadzone zmiany to duży krok naprzód i otwiera się możliwość doprowadzenia do podziału władzy. Będzie starał się przekonać związkowych sceptyków i robotników, by zaakceptowali porozumienie, ponieważ uwmożlwi to opozycji możliwość wpływania na politykę ekonomiczną państwa w przyszłości".

"Ważne źródło informacji"

Dokumenty informują też o wydarzeniach w NRD, państwach bałtyckich, Rumunii, Bułgarii, Jugosławii, Albanii, Czechosłowacji oraz na Węgrzech.

W ocenie CIA materiał to "dla decydentów w USA ważne źródło informacji" o wydarzeniach i rozwoju wydarzeń w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz o konsekwencjach "upadku komunistycznych rządów w Europie i początków rozpadu Związku Radzieckiego" dla Europy i USA.

Każda z notatek ma w górnym rogu przekreślony napis "ściśle tajne" (ang. top secret). Poniżej informacji opisowej danego wydarzenia znajduje komentarz.

Zgodę na opublikowanie notatek wydano 26 listopada, ujawniono je 10 grudnia.

