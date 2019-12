"Kocham życie jeszcze bardziej". Felicjańska skomentowała swoje aresztowanie

"Nie wierzcie w to co piszą, proszę..." - rozpoczęła swój wpis na Facebooku była modelka Ilona Felicjańska, która wraz z mężem Paulem Montaną trafiła do aresztu w USA 18 grudnia. Para opuściła areszt tuż przed Bożym Narodzeniem, dzięki kaucji wpłaconej przez najbliższych przyjaciół. Celebrytka zabrała głos ws. wydarzeń z ostatnich dni.