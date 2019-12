49 nielegalnych imigrantów płynęło łodziami przez kanał La Manche

Śmigłowiec, samolot i dwa okręty brytyjskie uczestniczyły od wczesnych godzin rannych w akcji poszukiwawczo-ratowniczej u wybrzeży hrabstwa Kent.

Telewizja Sky News pokazała ludzi w kamizelkach ratunkowych lub owiniętych w koce, eskortowanych przez funkcjonariuszy straży przybrzeżnej w porcie Dover w południowo-wschodniej Anglii.

At least 15 suspected migrants have been brought into the port of Dover by Border Force Officials, Sky News can reveal https://t.co/sDI0jPiKBH