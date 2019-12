Nie żyje Allee Willis. Utwór, który stworzyła znają wszyscy fani "Przyjaciół"

W wieku 72 lat zmarła Allee Willis - autorka tekstów piosenek, dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy. Była współautorką hitów zespołu Earth, Wind & Fire: "September" i "Boogie Wonderland", a także "I'll Be There For You" zespołu The Rembrandts - motywu przewodniego sitcomu "Przyjaciele".

Willis zmarła 24 grudnia. Przyczyną śmierci 72-latki było zatrzymanie akcji serca.

ZOBACZ: Powrót "Przyjaciół". Trwają prace nad specjalnym odcinkiem

"Kiedyś jeszcze się zobaczymy"

"Cała Allee Willis - odeszła w najświętszym dniu w roku. Będzie mi ciebie brakowało przyjaciółko. Kiedyś się jeszcze zobaczymy" - napisał na Twitterze Philip Bailey, wokalista zespołu "Earth, Wind & Fire". To właśnie współpraca z tym zespołem przyniosła Willis rozpoznawalność.

💔 It would be like Allee Willis to Take Flight at a time of the most Holy of days.



You will be missed my friend.



Until we meet again.



Love And Light. pic.twitter.com/8I2MpNGaeL — Philip Bailey (@PhilipBaileyEWF) December 25, 2019

Była współautorką hitów "September" z 1978 r. oraz "Boogie Wonderland" wydanego rok później. Oba utwory znalazły się odpowiednio na 6. i 8. miejscu amerykańskiej listy przebojów Hot 100 magazynu "Billboard".

Utwór "I'll Be There For You" zespołu The Rembrandts (1994) został wykorzystany, jako czołówka w kultowym serialu "Przyjaciele", emitowanym w latach 1994-2004. Willis, jako współautorka tekstu, była nominowana do nagrody Emmy.

Dwukrotna zdobywczyni Grammy

Willis była również autorką tekstów do m.in. "Neutron Dance" The Pointer Sisters (wykorzystanym w filmie "Gliniarz z Beverly Hills") oraz "What Have I Done to Deserve This?" Pet Shop Boys.

Dwukrotnie zdobywała nagrodę Grammy - po raz pierwszy w 1986 r. za muzykę do filmu "Gliniarz z Beverly Hills", a drugi w 2016 r. za muzykę do musicalu "Kolor Purpury".

ZOBACZ: Złodziej podobny do Rossa z "Przyjaciół" skazany na 9 miesięcy więzienia

"Składamy kondolencje jej przyjaciołom, rodzinie i fanom. Jesteśmy ogromnie wdzięczni i pełni respektu dla jej pracy i artystycznej osobowości" - napisał na Twitterze zespół The Pointer Sister.

Hit making songwriter ALLEE WILLIS has passed away. Condolences to friends, family and fans. Gratitude & respect for her work & fun, festive & artistic personality. Among some of the songs of hers we recorded was our oh so fun & loved NEUTRON DANCE ❤️❤️❤️😢. pic.twitter.com/wRcFT8vXkb — The Pointer Sisters (@PointerOfficial) December 25, 2019

bas/luq/ polsatnews.pl, BBC