"Wielkie Kolędowanie z Polsatem" pełne gwiazd. Transmisja od 16:45

Najpiękniejsze polskie kolędy zaśpiewają najpopularniejsi artyści. Ta tradycja w Telewizji Polsat trwa już 12 lat. W 2019 roku wystąpią m.in. Irena Santor, Justyna Steczkowska, Edyta Bartosiewicz, Paweł Domagała oraz Sebastian Karpiel-Bułecka. Do pokamedulskiego kościoła na warszawskich Bielanach przeniesiemy się we wtorek 24 grudnia od godz. 16:45. Transmisja w Polsacie i na polsatnews.pl.

Święta to magiczny okres pełen rodzinnej atmosfery, zapachu aromatycznych przypraw i… kolęd oczywiście! Jak co roku chcemy w ten szczególny czas być blisko widzów, dlatego w Wigilię Bożego Narodzenia zapraszamy do wspólnego kolędowania z Polsatem wraz ze wszystkimi najbardziej znanymi artystami w Polsce.

Na "Wielkie Kolędowanie z Polsatem" zapraszamy do XVII-wiecznego barokowego kościoła pokamedulskiego w Warszawie. Jego szczególny klimat tworzą zabytkowe zdobienia - stiukowa dekoracja rokokowa oraz cenne obrazy. W zakrystii na sklepieniu znajdują się malowidła autorstwa M. A. Palloniego, nadwornego malarza Jana III Sobieskiego. Kolędników powita sam proboszcz parafii Wojciech Wójtowicz.

Irena Santor, Cleo, Roksana Węgiel i... nie tylko

Wśród kolędujących pojawią się artyści znani widzom w każdym wieku. W tym wielopokoleniowym składzie są: Irena Santor, Cleo, Roksana Węgiel, Agnieszka Hekiert, Justyna Steczkowska, Kasia Mosek, Edyta Bartosiewicz, Paweł Domagała, Krzysztof Cugowski, bracia Golec, Kamil Bednarek i Sebastian Karpiel-Bułecka, któremu będą towarzyszyć górale. Solo lub w duetach zaprezentują kilkanaście najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek.

Usłyszymy poruszającą kolędę "Jezus Malusieńki" wykonaną przez niespotykany do tej pory duet - Edytę Bartosiewicz i Pawła Domagałę. Pojawią się także wyjątkowe muzyczne aranżacje, jak "Gore gwiazda" w wykonaniu Kamila Bednarka, który zaśpiewa pastorałkę w typowym dla siebie stylu reggae.

Zwierzęta przemówią ludzkim głosem

O oprawę muzyczną zadba Grott Orkiestra pod kierownictwem Michała Grotta. Widzowie będą mieli także okazję zajrzeć do bożonarodzeniowej szopki, aby ponownie przeżyć cud narodzin Jezusa Chrystusa, otoczonego przez żywe zwierzęta. Niektóre z nich przemówią nawet ludzkim głosem!

Świąteczne wydarzenie poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz.

Tego dnia przypomnimy także koncerty z poprzednich lat, które zarejestrowane zostały w kościołach w Świętej Lipce, Warszawie i na Jasnej Górze. Kolędowanie z Polsatem to ponad siedem godzin najpiękniejszych kolęd i pastorałek, które - towarzysząc widzom Polsatu - idealnie podkreślają magię świąt.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

red/ Polsat News