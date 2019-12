Kolejne święta z Kevinem. Kultowy film w wigilię w Polsacie

To już tradycja. Także w tegoroczny wigilijny wieczór miliony Polaków obejrzą film "Kevin sam w domu". McAllisterowie znów zapomną zabrać swojego syna w podróż do Paryża, a rezolutny chłopiec zmierzy się z dwoma przestępcami, którzy chcą okraść jego dom. Wymyśli przy tym niecodzienne sposoby, by powstrzymać złodziei.