Akt oskarżenia dla kierowcy ciężarówki, która zderzyła się ze szkolnym autobusem

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie zakończyła śledztwo dotyczące katastrofy w ruchu lądowym w Słowinie, w której 17 kwietnia 2018 r. zginęło dwoje uczniów, a 17 osób zostało rannych. Akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu kierowcy ciężarówki został skierowany do sądu.

- Mariusz N. został oskarżony o nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a w konsekwencji o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Czyn ten zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności - poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Dodał, że akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Koszalinie.

"Nie zachował zasad bezpieczeństwa"

Prokurator Gąsiorowski powiedział, że zakończenie śledztwa było możliwe po uzyskaniu zleconej ekspertyzy z Zakładu Badania Wypadków Drogowych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie.

- Biegli ustalili, iż kierujący samochodem ciężarowym nie zachował zasad bezpieczeństwa po zakończeniu manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego. Nie kontrolował toru jazdy i zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie uderzył lewym narożnikiem ciężarówki w lewy bok prawidłowo jadącego autobusu - poinformował Gąsiorowski.

Z ustaleń biegłych wynika również, że zarówno samochód ciężarowy, którym kierował Mariusz N., jak i autobus liniowy były sprawne, gdy doszło do wypadku.

"Przeprosił za to, co zrobił"

Prok. Gąsiorowski poinformował, że oskarżony przyznał się do zarzucanego mu czynu.

- Miał wyjaśniać, że nie jest w stanie przypomnieć sobie przebiegu wypadku, tego, że tak nieostrożnie jechał. Przeprosił za to, co zrobił - mówił prokurator. Wcześniej przesłuchiwany w charakterze podejrzanego Mariusz N. nie przyznawał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.

Do wypadku doszło 17 kwietnia 2018 r. przed godz. 16 w Słowinie (woj. zachodniopomorskie) na drodze krajowej nr 37. Ciężarówka zderzyła się z autobusem liniowym, którego większość pasażerów stanowili uczniowie Zespołu Szkół Morskich w Darłowie. Na 23 osoby biorące udział w wypadku, 14 to byli uczniowie ZSM. Dwoje z nich zmarło - 20-latek i 19-latka. 17 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko. Tylko trzy osoby nie odniosły obrażeń. Następnego dnia po wypadku w Zespole Szkół Morskich w Darłowie ogłoszono trzydniową żałobę. Pogrzeb obu ofiar odbył się 21 kwietnia 2018 r. na cmentarzu w Słowinie.

