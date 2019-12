W rzece Kamienica płynie "szara maź". "Skarb natury zabijany przez wpuszczanie ścieków"

Ścieki z oczyszczalni zatruwają rzekę Kamienicę w miejscowości o tej samej nazwie (woj. małopolska). Wędkarze znaleźli w wodzie śnięte ryby, a w górskim dopływie Dunajca płynie szara maź. - Zrzutów było kilka. Mamy informacje od mieszkańców, że odbywają się one weekendami, wieczorami, gdy ludzi nad wodą jest najmniej - powiedział Łukasz Kipiel z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego Nowy Sącz.

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w piątek pobrał próbki z rzeki - ustaliła reporterka Polsat News Agnieszka Molęda. Analiza zebranego materiału potrwa około dwóch tygodni.

- Wszyscy widzą, jak wyglądają zrzucone ścieki. Są pozostałości papieru toaletowego, woda jest brunatna, zapieniona. Dookoła roznosi się odór. To jednoznaczne - stwierdza Łukasz Kipiel.

Niedaleko miejsca domniemanych zrzutów znajduje się źródło wody pitnej.

- Kamienica wpada do Dunajca, to jego lewobrzeżny dopływ. W miejscowości Podgrodzie jest ujęcie wody pitnej dla sądeckich wodociągów. Woda ta przeznaczona jest do spożycia dla mieszkańców Nowego Sącza i okolicznych gmin - zaznaczył działacz związku wędkarskiego.

"Całkowite wyginięcie życia biologicznego"

Jak poinformowało nowosądecki WIOŚ, "komunalna oczyszczalnia ścieków w Kamienicy obecnie znajduje się w trakcie modernizacji". W oświadczeniu dla portalu limanowa.in, inspektorat podał, że rozpoczęła się kontrola obiektu.

Kipiel i osoby zaangażowane w sprawę zrzutów ścieków biją na alarm.

- Według nas, dla rzeki i ryb bytujących w niej, sytuacja ta oznacza całkowite wyginięcie życia biologicznego. Trzeba mieć na względzie to, że jest to rzeka pierwszej klasy czystości, wypływająca z Gorców - zauważył.

Podkreśla również, że "Środkowy Dunajec z dopływami znajdują się na terenie Natura 2000 i Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu".

- To niejako skarb natury, a zabijany jest przez wpuszczanie ścieków - powiedział Polsat News Łukasz Kipiel.

Nie tylko Kamienica

Rozmówca reporterki podkreśla, że zrzuty nieczystości odbywają się również w innych małopolskich miejscowościach.

- Przykład z zeszłego tygodnia. Zrzut ścieków w miejscowości Zabrzeż. Znane są nam także inne sprawy z innych miasteczek w zlewni Dunajca - informuje Kipiel.

Lokalni aktywiści nagłaśniają sprawę. Na każde miejsce stwierdzone miejsce zrzutu wzywane są służby.

- W naszej ocenie delegatura WIOŚ z Nowego Sącza sprawę bagatelizuje - zakończył Kipiel.

