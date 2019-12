Dwa pędzące na siebie auta, pomiędzy nimi pieszy. Cudem uszedł z życiem [WIDEO]

- W tej chwili wiadomo, że winna wypadku jest kobieta kierująca widocznym na nagraniu srebrnym autem. Nie ustąpiła pierwszeństwa zjeżdżając w prawo i to ona doprowadziła do zderzenia bliskiego tragedii - relacjonował ze Śremu Robin Jesse, reporter Polsat News.

WIDEO: o krok od tragedii. Zobacz jak doszło do wypadku

- Policjanci już nałożyli na kobietę mandat karny, ale udało nam się dowiedzieć, że po tym, jak nagranie ujrzało światło dzienne, policjanci wracają do sprawy - mówił Robin Jesse. - Będą sprawdzać prędkość, z jaką jechał mężczyzna kierujący drugim autem - dodał.

Jedno z aut stanęło w płomieniach

Zgodnie z ustaleniami reportera Polsat News, o ile według wstępnych ustaleń mężczyzna nie zawinił, to na nagraniu widać, że jechał z bardzo dużą prędkością. To mogło się przyczynić do wypadku.

WIDEO: materiał "Wydarzeń" o wypadku w Śremie

Nagranie pochodzi z monitoringu miejscowego sklepu. Widać na nim także bohaterskie zachowanie jednej z pracownic, która po zderzeniu aut wybiegła z gaśnicą i z pomocą przechodnia zaczęła gasić płonący samochód.

