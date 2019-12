Zatrucie czadem w Wielkopolsce. Zmarła kobieta, cztery inne osoby w szpitalu

Jedna osoba zmarła, cztery inne trafiły do szpitala wskutek zatrucia tlenkiem węgla w Gostyniu (Wielkopolskie). Gostyńscy strażacy otrzymali informację o zdarzeniu we wtorek rano.

Jak powiedział oficer prasowy tamtejszej straży pożarnej kpt. Marcin Nyczka, ofiara śmiertelna to około 70-letnia kobieta. Do szpitala trafiły dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci.



Według wstępnych ustaleń strażaków przyczyną zatrucia czadem był niesprawny piec junkers.



Strażaków zawiadomili ratownicy medyczni. Gdy zostali wezwani do jednego z mieszkań w Gostyniu, ich czujniki zasygnalizowały tam zwiększoną obecność tlenku węgla.

WIDEO - Zobacz, jak Szymon Hołownia ogłosił start w wyborach prezydenckich Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ PAP