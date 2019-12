"Krwawy tulipan" z Kołobrzegu zabijał kobiety dla pieniędzy. Michał Fajbusiewicz w "Skandalistach"

Mariusz G. na co dzień był szarmanckim biznesmenem i społecznikiem. Nikt nie podejrzewał, że mężczyzna rozkochuje w sobie i morduje kobiety, a później przejmuje ich majątek. Agnieszka Gozdyra porozmawia o tym szokującym przypadku z dziennikarzem śledczym Michałem Fajbusiewiczem. Transmisja programu "Skandaliści" na antenie Polsat News oraz w portalu polsatnews.pl od godziny 20:00.

- Jak ja analizowałem te sprawy, chociażby te, które były u mnie w programie, a seryjnych morderców było ze czterech, to zawsze było tło seksualne. Dla zmylenia przeciwnika, policji czy prokuratury czasami kradziono jakieś rzeczy, ale porządnie nawet mieszkania nie były przeszukane. Chociażby przykład seryjnego mordercy z Łodzi, który zabił siedmu gejów - policja do tej pory nie twierdzi, że to był seryjny morderca - zauważył Fajbusiewicz.

ZOBACZ: Seryjny morderca kobiet wyszedł z więzienia za dobre sprawowanie. Po kilku miesiącach zabił ponownie

Dziennikarz przyznał również, że "często parę osób mogłoby przeżyć, gdyby pewne sprawy zostały połączone". - Telewidzowie mojego programu uratowali ofiary przy dwóch seryjnych mordercach, ponieważ rozpoznali ich pokazywanych w programie, kiedy morderca przygotowywał kolejne ataki, jak chociażby seryjny morderca pedofil z Poznania - wspominał Fajbusiewicz w rozmowie z Gozdyrą.

Transmisja "Skandalistów" na antenie Polsat News oraz w portalu polsatnews.pl od godziny 20:00.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

luq/ Polsat News, polsatnews.pl