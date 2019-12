Ogromne wycieczkowce zderzyły się w porcie [WIDEO]

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8:30 czasu lokalnego w porcie meksykańskiej wyspy Cozumel. Statek Carnival Glory szykował się do cumowania, ale w pewnym momencie uderzył o stojący w porcie ok. 300-metrowy Carnival Legend.

ZOBACZ: Ratownicy wyciągają z morza żywe owce. Po czterech dniach od katastrofy statku

"O mój Boże, za chwilę w nas uderzy"

- W pewnym momencie statek zaczął mocno kołysać się na boki. Po kilku minutach kapitan ogłosił, że uderzył w nas Carnival Glory, który zboczył z kursu przez silny wiatr i duże fale - powiedział agencji Reutera Jordan Moseley, pasażer Carnival Legend. W momencie zderzenia mężczyzna jadł śniadanie na górnym pokładzie.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać moment kolizji. Pasażerowie wycieczkowca zacumowanego w pewnej odległości krzyczą: "o mój Boże, on za chwilę w nas uderzy!".

WIDEO: moment kolizji wycieczkowców

Firma Carnival szacuje straty, jednak w opublikowanym oświadczeniu poinformowała, że kolizja nie wpłynie na zdolność statków do żeglugi i wrócą one na zaplanowane trasy.

WIDEO - Pięciu nastolatków napadło na seniora. Szukali tysięcy, ukradli... 30 zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ Reuters