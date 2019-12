Strzelanina obok budynku FSB w Moskwie [WIDEO]

Według mediów w strzelaninie w rejonie gmachu FSB śmierć poniosła co najmniej jedna osoba. Dane o ofiarach śmiertelnych, jakie podawały dotąd media, wahały się od jednej do trzech osób.

Według niektórych doniesień w napadzie uczestniczyło trzech sprawców, uzbrojonych w broń automatyczną bądź karabinek AK Saiga.

The special forces arrived at the site of the shootout in Moscow. Video: Dmitry Shvets / @mediazzzona

"attacker looks like you",- newly arrived officers instructed (same clothes=tactical clothes)

https://t.co/s8sE1ugVTZ #Russia pic.twitter.com/7ZcX2w9eWz