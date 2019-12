Komorowski: korespondowanie z "leśnym ruchadłem" świadczy o braku dojrzałości Dudy

- To osoba w przeciwieństwie do prezydenta Dudy dojrzała - mówił o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej Bronisław Komorowski. - Prezydent Duda zdradził przez okres 5 lat symptomy niedojrzałości. To, że korespondował z "leśnym ruchadłem" i z "foczką sobie" tweetował świadczy o braku dojrzałości życiowej, także jako mężczyzny - mówił w "Graffiti" były prezydent.