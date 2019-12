"Amstaff w wannie pełnej odchodów". Wyrok ws. oprawców Luny

- Kara dwóch lat ograniczenia wolności w formie pracy na rzecz zwierząt dla Sandry K. oraz dwóch lat ograniczenia wolności w formie pracy na rzecz zwierząt dla Macieja P. - powiedziała sędzia Katarzyna Trafisz z Sądu Okręgowego w Łodzi, odczytując wyrok.

Sąd orzekł wobec oskarżonych również środek karny w postaci zakazu posiadania wszelkich zwierząt na okres pięciu lat oraz nawiązkę - po 2 tys. zł na rzecz schroniska przy ulicy Marmurowej w Łodzi.

- Nie ma żadnej okoliczności, która usprawiedliwiałaby oskarżonych - mówiła na sali sądowej prokurator.

WIDEO: Zapadł wyrok ws. oprawców Luny

ZOBACZ: Winda ruszyła, a pies zawisł na smyczy. Dramatyczna akcja ratunkowa

"Od wielu tygodni musiał nie dostawać jeść"

Zwierzę zostało odebrane właścicielom przez Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi. Wezwanie w sprawie zaniedbanego psa złożyli sąsiedzi.

- Kiedy w końcu udało się nam wejść do mieszkania, zastaliśmy przerażający obraz skrajnie wychudzonej suki. Zwierzę przebywało w wannie, co miało prawdopodobnie pozwolić jej na swobodne wydalanie, bez zanieczyszczania mieszkania – mówił reporterce Ewie Żarskiej Patryk Polit, z Animal Patrol Straży Miejskiej w Łodzi.

- W mojej praktyce lekarsko weterynaryjnej nie widziałam czegoś takiego. To jest skrajne zaniedbanie, ten pies od wielu tygodni musiał nie dostawać jeść – tłumaczyła kilka miesięcy temu Maria Różewicz z kliniki Vet-Med. Pracownicy lecznicy, do której trafił wówczas pies, nazwali go Luna.

Zwierzę, po ośmiu miesiącach pobytu w schronisku, zmarło.

WIDEO - Zamieszanie w Sejmie. Interweniowała Straż Marszałkowska [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/luq/ Polsat News, polsatnews.pl