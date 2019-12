Zarzut zabójstwa dla 17-latka z Kołobrzegu

Po dwóch godzinach przesłuchania 17-letni Adrian W. usłyszał w środę zarzut zabójstwa 16-latka w Kołobrzegu (woj. zachodniopomorskie). Przyznał się do winy - informuje reporter Polsat News Wojciech Gaweł. Do zbrodni doszło w poniedziałek. Sebastian J. został zaatakowany rankiem na klatce schodowej swojego bloku. Miał sześć ran kłutych m.in. szyi i klatki piersiowej.

Adrianowi W. ma odpowiadać jak dorosły, grozi do 25 lat więzienia. Prokuratura przekazała, że złożył obszerne wyjaśnienia, opisał przebieg zdarzenia, ale nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić motywów popełnionego czynu.

Po godz. 8 rano w środę 17-letniego Adriana W. podejrzewanego o zabójstwo 16-letniego Sebastiana J. doprowadzono przez policję na przesłuchanie do Prokuratury Rejonowej w Kołobrzegu. Usłyszał on zarzut popełnienia zbrodni. Za przestępstwo odpowiadać ma jak dorosły, z tym, że maksymalny wymiar kary, jaki mu grozi, to 25 lat więzienia.

Morderstwo kolegi

17-latek został zatrzymany przez policję w poniedziałek po południu, kilka godzin po zabójstwie, niedaleko szkoły zawodowej, do której uczęszcza i, której uczniem był też zamordowany Sebastian J. Adrian W. i jego ofiara znali się jeszcze z podstawówki. Według znajomych obu, do niedawna mieli się przyjaźnić.

W śledztwie, jak poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski, zabezpieczona została m.in. korespondencja sms-owa między nastolatkami. Wskazał, że możliwe, iż śledczy będą musieli też dotrzeć do zapisu rozmów z komunikatorów internetowych. Przeprowadzone zostaną badania genetyczne, m.in. odzieży Adriana W., by ustalić, czy jest na niej DNA jego ofiary.

Znaleziony w kałuży krwi

Zakrwawionego 16-latka znaleziono w poniedziałek rano na klatce schodowej bloku przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu, w którym mieszkał. Wezwano pogotowie. Na ratunek było za późno. Lekarz stwierdził zgon. Sebastian J. miał sześć ran kłutych m.in. szyi i klatki piersiowej. Zlecona sekcja zwłok wykaże, która z nich spowodowała śmierć chłopca. Sebastian J. miał tego dnia jechać na praktyki szkolne do Karlina.

